(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | 41 وحدة سكنية | الطوية العين المجمع مكون من 41 وحدة سكنية مقسمة الى : 40 شقة : غرفتين - صالة فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة - مجلس خارجي - غرفة خادمة مميزات المجمع : الوحدات مفروشة بالكامل مع الاجهزة الكهربائية - جلسات للاستجمام - GYM جيم متكامل - حديقة للأطفال فريق حراسة - فريق تنظيف على مدار الساعة - صيانة على مدار السنة - كاميرات مراقبة - باركينج للسيارات مكتب لاستقبال المستأجرين - تأمين شامل على العقار كود رقم : CD 980369 0508351822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112859
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