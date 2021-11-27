للبيع.مجمع فيلتين | 41 وحدة سكنية | الطوية العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | 41 وحدة سكنية | الطوية العين المجمع مكون من 41 وحدة سكنية مقسمة الى : 40 شقة : غرفتين - صالة فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة - مجلس خارجي - غرفة خادمة مميزات المجمع : الوحدات مفروشة بالكامل مع الاجهزة الكهربائية - جلسات للاستجمام - GYM جيم متكامل - حديقة للأطفال فريق حراسة - فريق تنظيف على مدار الساعة - صيانة على مدار السنة - كاميرات مراقبة - باركينج للسيارات مكتب لاستقبال المستأجرين - تأمين شامل على العقار كود رقم : CD 980369 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0508381522

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112858
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