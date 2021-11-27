للبيع.مجمع فيلتين | 41 وحدة سكنية | الطوية العين المجمع مكون من 41 وحدة سكنية مقسمة الى : 40 شقة : غرفتين - صالة فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة - مجلس خارجي - غرفة خادمة مميزات المجمع : الوحدات مفروشة بالكامل مع الاجهزة الكهربائية - جلسات للاستجمام - GYM جيم متكامل - حديقة للأطفال فريق حراسة - فريق تنظيف على مدار الساعة - صيانة على مدار السنة - كاميرات مراقبة - باركينج للسيارات مكتب لاستقبال المستأجرين - تأمين شامل على العقار كود رقم : CD 980369 0503070042