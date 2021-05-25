للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف - صالة - 3 حمامات - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة الطابق الأول : 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة - بلكونة طابق الرووف : غرفة نوم - حمام - تيراس - بلكونة طابق توب رووف مساحة الأرض : 45,997.8 قدم مربع كود رقم : CD 964937 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094919
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