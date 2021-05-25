للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف - صالة - 3 حمامات - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة الطابق الأول : 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة - بلكونة طابق الرووف : غرفة نوم - حمام - تيراس - بلكونة طابق توب رووف مساحة الأرض : 45,997.8 قدم مربع كود رقم : CD 964937 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733