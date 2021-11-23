للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاسل - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ مخزن - 9 حمامات مساحة الأرض : 17,472 قدم مربع كود رقم : CD 978690 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733