للبيع | مجمع فيلتين 17 غرفة مع ملحق خارجي | منطقة الزعاب أبوظبي المجمع مكون من فيلتين : الفيلا الكبيرة مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - 4 مطابخ - ملحق كبير الفيلا الصغيرة مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن مساحة الأرض : 8000 قدم مربع كود رقم : CO 108384 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733