(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين 17 غرفة مع ملحق خارجي | منطقة الزعاب أبوظبي المجمع مكون من فيلتين : الفيلا الكبيرة مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - 4 مطابخ - ملحق كبير الفيلا الصغيرة مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن مساحة الأرض : 8000 قدم مربع كود رقم : CO 108384 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064182
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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