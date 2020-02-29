للبيع.مجمع فيلتين 12 غرفة في شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 13,500 قدم مربع كود رقم : VI 113013 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733