للبيع | مجمع فيلتين 12 غرفة | شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 13,500 قدم مربع كود رقم : CO 113013 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733