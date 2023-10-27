للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور

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Ad Photo: للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس مساحة الارض: 8,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 الرقم المرجعي CD981937 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: المرور
Telephone: 026592300

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Location: - المرور
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247501
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26/10/2023
Ad Photo: فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة

(For Rent)

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* طابق ارضي : - مجلس مع تواليت - غرفة معيشة / طعام * طابق اول : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم مع تر.
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25/10/2023
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24/10/2023
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24/10/2023
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24/10/2023
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23/10/2023
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23/10/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 4 غرف ماستر وغرفة سائق بمدخل منفصل في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة 4 غرف ماستر وغرفة سائق بمدخل منفصل في الشامخة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* المنطقة الخارجية : موقف للسيارات - حديقة - غرفة سائق الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس مع .
Category: 

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21/10/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4 غرف نوم و حديقة مع مسبح بموقع مميز في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4 غرف نوم و حديقة مع مسبح بموقع مميز في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

المنطقة الحارجية : - موقف سيارات - حديقة الطابق الأرضي: - منطقة جلوس / طعام مع شرفة - مطبخ - غرفة ل.
Category: 

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21/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

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21/10/2023
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