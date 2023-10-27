(For Sale)
|للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس مساحة الارض: 8,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 الرقم المرجعي CD981937 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المرور
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- المرور
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247411
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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