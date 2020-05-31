للبيع.مجمع فيلتين يطل على شارعين في المرور أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين يطل على شارعين في المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع فيلتين يطل على شارعين في المرور أبوظبي مجمع فيلتين يقع علي شارعين كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مطبخ - صالة مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 5723 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/5/2020
رقم الإعلان: 2059974
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