للبيع.مجمع فيلتين يطل على شارعين في المرور أبوظبي مجمع فيلتين يقع علي شارعين كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مطبخ - صالة مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 5723 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733