للبيع | مجمع فيلتين يطل على زاويتين و 3 شوارع | منطقة البطين أبوظبي مجمع فيلتين يقع علي زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس كبير - صالتين - مطبخين مودرن - غرفة سائق - غرفة خادمة - 6 حمامات - مخزن يوجد حمام سباحة لفيلا منهم مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 114733 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733