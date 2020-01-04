للبيع.مجمع فيلتين موقع مميز في الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - غرفة عائلة / صالة طعام - مخزن كبير - مطبخ مع خزائن - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 6540 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733