(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين موقع مميز | الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - غرفة عائلة / صالة طعام - مخزن كبير - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 6540 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061786
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل