للبيع | مجمع فيلتين موقع مميز | الشامخة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع فيلتين موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع فيلتين موقع مميز | الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - غرفة عائلة / صالة طعام - مخزن كبير - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 6540 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061786
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