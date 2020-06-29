للبيع | مجمع فيلتين موقع مميز | الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - غرفة عائلة / صالة طعام - مخزن كبير - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 6540 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404