للبيع | مجمع فيلتين | منطقة المشرف أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا تتكون من: طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة عائلة - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات - مغاسل طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - منطقة غسيل - حمامين - بلكونة مساحة الأرض : 6,800 قدم مربع كود رقم : VI 113926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733