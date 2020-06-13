للبيع | مجمع فيلتين | منطقة المرور أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة - حديقة صغيرة تبلغ مساحة الأرض : 5,950 قدم مربع كود رقم : VI 39604 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733