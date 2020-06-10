للبيع | مجمع فيلتين | منطقة الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين على شارع عام كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة خادمة - 6 حمامات مساحة الأرض : 5,600 قدم مربع كود رقم : VI 9533 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733