للبيع | مجمع فيلتين | منطقة البطين أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس كبير - صالتين - مطبخين مودرن - غرفة سائق - غرفة خادمة 6 حمامات - مخزن يوجد حمام سباحة لفيلا منهم مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114773 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733