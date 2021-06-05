للبيع.مجمع فيلتين مميز | منطقة المرور | أبو ظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة الكهرباء - غرفة جلوس - صالة - 2 حمام - 2 مطبخ الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مكتب رووف - توب رووف كود رقم : CD 979110 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733