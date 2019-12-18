(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين مميز في شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - 3 مطبخ - غرفة خادمة - 5 حمامات مساحة الأرض : 6,800 قدم مربع كود رقم : VI 113926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045565
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145,000 درهم
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