للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - 2 مطبخ - غرفة طعام - 6 حمامات - حوش مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 110980 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057406
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