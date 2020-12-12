للبيع.مجمع فيلتين مميزتين | 7 غرف نوم لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين مميزتين | 7 غرف نوم لكل فيلا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة عائلة - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات - مغاسل طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - منطقة غسيل - حمامين - بلكونة مساحة الأرض : 6,800 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 113926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075900
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