(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين مميزتين | بعائد سنوي | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات - مغاسل طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - منطقة غسيل - حمامين - بلكونة مساحة الأرض : 6,800 قدم مربع كود رقم : CO 113926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086564
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