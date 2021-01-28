(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مخزن - 3 حمامات - موقف سيارتين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس - بلكونة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف الملحق الخارجي : مجلس - غرفة طعام - غرفة حارس - مطبخ تحضيري - 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 7307 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير :0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081809
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