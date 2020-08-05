للبيع | مجمع فيلتين مقسم الى 17 أستديو و 3 شقق | الزعاب أبوظبي مجمع فيلتين يحتوي على : 17 أستوديو شقتين : غرفة نوم - صالة شقة : 3غرف - صالة مساحة الأرض : 11,200 قدم مربع كود رقم : CO 114787 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733