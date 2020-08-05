(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين مقسم الى 17 أستديو و 3 شقق | الزعاب أبوظبي مجمع فيلتين يحتوي على : 17 أستوديو شقتين : غرفة نوم - صالة شقة : 3غرف - صالة مساحة الأرض : 11,200 قدم مربع كود رقم : CO 114787 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064273
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