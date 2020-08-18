للبيع | مجمع فيلتين مع 6 غرف نوم لكل فيلا | الشامخة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالة - غرفة طعام - 3 مطابخ - 6 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 114952 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733