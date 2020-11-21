للبيع.مجمع فيلتين مع ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مخزن - 3 حمامات - موقف سيارتين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس للعائلة - بلكونة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف الملحق الخارجي : مجلس - غرفة طعام- غرفة حارس - مطبخ تحضيري - 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CO 7307 شركة فاين هوم : 0503070042