(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين مع ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مخزن - 3 حمامات - موقف سيارتين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس للعائلة - بلكونة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف الملحق الخارجي : مجلس - غرفة طعام- غرفة حارس - مطبخ تحضيري - 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CO 7307 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073312
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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