للبيع.مجمع فيلتين | مع ملحق خارجي كبير | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مخزن - 3 حمامات - موقف سيارتين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس للعائلة - بلكونة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف الملحق الخارجي - مجلس - غرفة طعام - غرفة حارس - مطبخ تحضيري- 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CO 7307 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 0503070042