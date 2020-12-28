(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | مع ملحق خارجي كبير | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مخزن - 3 حمامات - موقف سيارتين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس للعائلة - بلكونة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف الملحق الخارجي - مجلس - غرفة طعام - غرفة حارس - مطبخ تحضيري- 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CO 7307 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077775
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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