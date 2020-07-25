(للبيع)
|للبيع|مجمع فيلتين مع حديقة على زاويتين و3 شوارع|الفلاح أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق الباسمينت : غرفة نوم ماستر - منطقة طعام - صالة - غرفة خادمة - حمامين - غرفة الغسيل - مخزن طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالتين - مصعد - مطبخ طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - مطبخ - غرفتين نوم - حمام طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - صالة - غرفتين خدم - مطبخ مفتوح - غرفة مكوي - حمام منطقة خارجية : غرفة سائق - غرفة غسيل - مطبخ - مواقف السيارات - حديقة مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 115144 050307042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063748
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل