للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - مجلس - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين - مغاسل الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - صالة معيشة - 3 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CD 978672 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733