(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - مجلس - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين - مغاسل الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - صالة معيشة - 3 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CD 978672 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113919
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