للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة كبيرة - 8 حمامات الفيلا الثانية مكونة من شقتين كل شقة مكونة من : ( غرفتين نوم وصالة ) - 2 أستديو مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CD 965401 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733