للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة كبيرة - 8 حمامات الفيلا الثانية مكونة من : شقتين كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة 2 استديو مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CD 965401 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115562
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجال.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجال.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي كل فيلا مقسمة إلى : 8 استوديو المجمع له دخل كود ر.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي كل فيلا مقسمة إلى : 8 استوديو المجمع له دخل كود ر.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager