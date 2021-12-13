للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين على زاوية كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم - صالتين - مجلس رجال - مطبخ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : CD 980617 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733