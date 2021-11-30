للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الارضي : غرفة نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ- مخزن - 2 حمام الطابق الأول : 3 غرف نوم - صالة كبيرة - مطبخ - 3 حمامات الطابق الرووف : غرفة خادمة - غرفة غسيل كود رقم : CD 980266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733