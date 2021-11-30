(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الارضي : غرفة نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ- مخزن - 2 حمام الطابق الأول : 3 غرف نوم - صالة كبيرة - مطبخ - 3 حمامات الطابق الرووف : غرفة خادمة - غرفة غسيل كود رقم : CD 980266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113265
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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