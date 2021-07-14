(للبيع)
|للبيع .مجمع فيلتين | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن 3 حمامات - موقف سيارتين الطابق الأول :- غرفتين نوم ماستر- 3 غرف نوم- غرفة جلوس للعائلة- بلكونة- 3 حمامات الرووف التوب رووف ملحق خارجي : مجلس - غرفة طعام - غرفة حارس - مطبخ تحضيري - 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CD 965393 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099961
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