للبيع .مجمع فيلتين | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن 3 حمامات - موقف سيارتين الطابق الأول :- غرفتين نوم ماستر- 3 غرف نوم- غرفة جلوس للعائلة- بلكونة- 3 حمامات الرووف التوب رووف ملحق خارجي : مجلس - غرفة طعام - غرفة حارس - مطبخ تحضيري - 3 حمامات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع مساحة البناء : 8,869 قدم مربع كود رقم : CD 965393 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042