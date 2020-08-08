للبيع | مجمع فيلتين كبير مع ملحق خارجي | المشرف أبوظبي مجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة طعام - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - حمامين طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - حمام ساونا - صالة رياضة - طابق رووف - توب رووف ملحق خارجي : غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - حمام مساحة الأرض : 9,521.82 قدم مربع كود رقم : CO 110764 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042