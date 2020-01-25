للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس كبير - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مودرن - 6 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 2948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050341
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