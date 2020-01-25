للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس كبير - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مودرن - 6 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 2948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733