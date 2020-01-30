للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي هذا المجمع مكون من فلتين كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - 2 جناح - مجلس - صالة - غرفة طعام مطبخ - مطبخ تحضيري - 7 حمامات ملحق خارجي : غرفة سائق - مخزن - مطبخ مساحة الأرض : 8,925 قدم مربع كود رقم : VI 113215 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة : 54404 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733