(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماست ر- مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة - حديقة صغيرة تبلغ مساحة الأرض : 5,950 قدم مربع كود رقم : VI 39604 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053699
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل