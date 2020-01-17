للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين يقع في موقع مميز كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم كبيرة - مجلس واسع - صالتين- مطبخين بتصميم حديث غرفة خادمة - غرفة غسيل كبيرة - باركن سيارات مساحة الأرض : 7,150 قدم مربع كود رقم : VI 114605 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733