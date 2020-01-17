(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين يقع في موقع مميز كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم كبيرة - مجلس واسع - صالتين- مطبخين بتصميم حديث غرفة خادمة - غرفة غسيل كبيرة - باركن سيارات مساحة الأرض : 7,150 قدم مربع كود رقم : VI 114605 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049291
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