للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة - حديقة صغيرة تبلغ مساحة الأرض : 5,950 قدم مربع كود رقم : VI 39604 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046426
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