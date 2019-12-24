للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة - حديقة صغيرة تبلغ مساحة الأرض : 5,950 قدم مربع كود رقم : VI 39604 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733