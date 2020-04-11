للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الكرامة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة ضيوف - صالة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة حارس - جراج طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة ماستر / ملابس - صالة - 3 حمامات روف كود رقم : VI 114134 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733