للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالة - غرفة طعام - 3 مطابخ - 6 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114952 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733