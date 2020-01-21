للبيع.مجمع فيلتين في منطقة البطين أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم كبيرة - مجلس كبير - صالتين - مطبخين مودرن - غرفة سائق غرفة خادمة - 6 حمامات - مخزن يوجد حمام سباحة لفيلا منهم مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114773 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733