(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين في منطقة البطين أبوظبي مجمع فيلتين يقع علي زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس كبير - صالتين - مطبخين مودرن - غرفة سائق غرفة خادمة - 6 حمامات - مخزن يوجد حمام سباحة لفيلا منهم مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114733 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045705
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145,000 درهم
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