للبيع.مجمع فيلتين في مدينه محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - صالة - 3 حمامات - مطبخ - غرفة غسيل/كي - غرفة خادمة طابق أول : 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة - بلكونة طابق الرووف : غرفة نوم - حمام - تيراس - بلكونه طابق توب رووف مساحة الأرض : 45,997.8 قدم مربع كود رقم : VI 108911 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرطة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042