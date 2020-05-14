للبيع.مجمع فيلتين في شارع الفلاح أبوظبي مجمع فيلتين على زاوينين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق الباسمينت :غرفة نوم ماستر - صالة - غرفة خادمة - حمامين - غرفة الغسيل - مخزن طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالتين مع حمام - مصعد - المطبخ طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - مطبخ - غرفتين نوم - حمام طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - صالة - غرفتين خدم - مطبخ مفتوح - غرفة مكوي - حمام منطقه خارجية : غرفة سائق - غرفة غسيل - مطبخ- مواقف السيارات - حديقة كود رقم : VI 115144 0503070042