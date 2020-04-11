للبيع.مجمع فيلتين في شارع الفلاح أبوظبي مجمع فيلتين على زاوينين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة - صالة - غرفة خادمة - حمامين - غرفة الغسيل - مخزن طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالتين مع حمام - مصعد - المطبخ طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - مطبخ- غرفتين نوم - حمام طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - صالة - غرفتين للخدم - مطبخ مفتوح- غرفة مكوي- حمام منطقه خارجية : غرفة سائق مع حمام- غرفة غسيل- المطبخ- مواقف السيارات- حديقة كود رقم : VI 115144 026592300